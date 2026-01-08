Confirma FGE muerte del hermano de "El Botox"; familia y población impidieron recoger el cuerpo

El titular de la FGE, Carlos Torres Piña, especificó que la Fiscalía Regional de Apatzingán acudió a un velorio en el poblado de Las Colonias con la finalidad de recoger el cuerpo y realizar la necropsia de ley.

Sin embargo, enfatizó que los familiares y la población impidieron que el cuerpo fuera recogido.

Esta acción, indicó, era para confirmar la identidad del hermano de “El Botox”, así como esclarecer las causas de su muerte.

“Familiares y la población no le permitieron, se fue respetuoso en las mismas condiciones. Todo indica que así es, pero no logramos hacer el proceso para la propia necropsia que se establece por ley; entonces, todo indica que sí es el hermano y estaremos cotejando los datos”, dijo.