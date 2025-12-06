Confirma FGE 5 fallecidos y 5 lesionados tras explosión en Coahuayana

Coahuayana, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) informó, mediante un comunicado de prensa, que inició una carpeta de investigación relacionada con los hechos ocurridos la mañana de este 6 de diciembre en el municipio de Coahuayana, donde se registró la explosión de un vehículo frente a las instalaciones de la Policía Comunitaria.

“Tras el reporte del incidente, ocurrido poco antes de las 12:00 horas, personal de la Fiscalía, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), se constituyó en el lugar para llevar a cabo las primeras actuaciones”, indicó la FGE.

En el sitio se localizó una camioneta siniestrada por la explosión, así como los restos de dos personas. También se reportó que, derivado de este hecho, ocho integrantes de la Policía Comunitaria resultaron lesionados, de los cuales tres fallecieron más tarde mientras recibían atención médica.

La FGE agregó que, además del reforzamiento de seguridad dispuesto por autoridades federales, se instruyó el desplazamiento de un equipo especializado en investigación post-blast (procesamiento de escenas tras explosiones), en colaboración con el Agrupamiento Especializado en Artefactos Explosivos y Materiales Peligrosos de la SSP, así como peritos de la Fiscalía General de la República (FGR).