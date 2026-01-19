Confirma consejera electoral: partidos políticos no están obligados a destinar el 8% a capacitación de las mujeres

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La consejera electoral del Instituto Electoral de Michoacán (IEM) y presidenta de la Comisión de Igualdad del IEM, Lizbeth González Medina, confirmó que, para el ejercicio fiscal 2026, los partidos políticos en la entidad no están obligados a destinar el 8% de sus prerrogativas ordinarias al liderazgo y desarrollo político de las mujeres, manteniéndose vigente el porcentaje anterior del 3%.
La aclaración surge a raíz de una reforma aprobada por el Congreso local a finales del año pasado, la cual incrementaba dicho porcentaje del 3% al 8%. Sin embargo, la implementación de este aumento se ha visto frenada por un requisito legal fundamental: la publicación del decreto en el Periódico Oficial del Estado.
González Medina explicó que, dado que la reforma no fue publicada antes de la aprobación del presupuesto para este año, y debido a lo estipulado en su transitorio segundo, la obligación del 8% solo será aplicable a partir del siguiente ejercicio fiscal, es decir, en 2027.
"Nosotros le estamos informando a alguien en este acuerdo que los partidos políticos para este año aún tienen obligación solo de, como mínimo, gastar el 3% y no el 8%", señaló la consejera, justificando la decisión del IEM al invocar como hecho notorio la falta de publicación oficial al momento de determinar los montos de financiamiento.
La consejera lamentó que, nuevamente, las mujeres en la política michoacana dependan de la "buena voluntad" de sus partidos para acceder a recursos adicionales, ya que el 3% establecido es un piso mínimo y no un techo. No obstante, enfatizó la importancia de que, si existe voluntad, los partidos sí pueden destinar más recursos para fomentar la competitividad femenina.
La capacitación y el liderazgo son cruciales para que las mujeres cumplan con el principio de paridad, no solo en la postulación de candidaturas, sino también en la integración de los órganos de dirección. La falta de publicación oportuna posterga este impulso a la paridad efectiva.
"Lo que sí es que el 3% es un piso y no un techo. Si existen las voluntades de los partidos políticos, por supuesto que pueden gastar el 8%. La obligación es un mínimo, en tres", concluyó la consejera electoral, reiterando que la responsabilidad de invertir más recae ahora en la voluntad interna de cada instituto político hasta que la ley entre formalmente en vigor.
