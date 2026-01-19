Confirma consejera electoral: partidos políticos no están obligados a destinar el 8% a capacitación de las mujeres

González Medina explicó que, dado que la reforma no fue publicada antes de la aprobación del presupuesto para este año, y debido a lo estipulado en su transitorio segundo, la obligación del 8% solo será aplicable a partir del siguiente ejercicio fiscal, es decir, en 2027.

"Nosotros le estamos informando a alguien en este acuerdo que los partidos políticos para este año aún tienen obligación solo de, como mínimo, gastar el 3% y no el 8%", señaló la consejera, justificando la decisión del IEM al invocar como hecho notorio la falta de publicación oficial al momento de determinar los montos de financiamiento.

La consejera lamentó que, nuevamente, las mujeres en la política michoacana dependan de la "buena voluntad" de sus partidos para acceder a recursos adicionales, ya que el 3% establecido es un piso mínimo y no un techo. No obstante, enfatizó la importancia de que, si existe voluntad, los partidos sí pueden destinar más recursos para fomentar la competitividad femenina.