Confirma Caratachea aspiración por la secretaría general del PAN Michoacán

Claro que me gustaría, tengo más de 20 militando, sin embargo, este es un proceso, hay varias voces, hay varias mujeres a las que les interesa, a mí sí me interesa y lo digo abiertamente, sería ilógico decir que no, además fue dirigente estatal de los jóvenes, estuve en el comité, conozco la vida orgánica del partido, es mi segunda familia el PAN, pero si los equipos o la dinámica lo permiten claro que me gustaría ser la secretaria general con Carlos Quintana"

Vanessa Caratachea Sánchez