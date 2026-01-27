Confirma Bedolla que investigación contra Álvarez Puga y miembros del gabinete de SAC continúan

A lo anterior, Ramírez Bedolla enfatizó que las órdenes de aprehensión y detenciones han derivado de las investigaciones realizadas.

"Este rancho en Miami, hay otra propiedad también del exsecretario de Finanzas que se encuentra preso, Carlos Maldonado, por fraude y cohecho en el tema de los cuarteles", agregó.

Es de mencionar que Víctor Manuel Álvarez Puga fue detenido el año pasado en Florida; en México enfrenta múltiples cargos por ser líder de empresas fantasmas. En 2020, junto con su esposa y presentadora de televisión, Inés Gómez Mont, fueron acusados de delincuencia organizada y lavado de dinero.

De acuerdo con la investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, con registros del condado de Palm Beach en agosto de 2022, la empresa 4985 Stable LLC adquirió y cedió el inmueble a Raik Holdings Corp., presidida por quien fuera el director jurídico de la Secretaría de Finanzas y Administración (SFA), Luis Héctor Rodríguez Pérez. La propiedad fue vendida en junio de 2024 por 7 millones de pesos.

RYE-