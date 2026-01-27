Confirma Bedolla que investigación contra Álvarez Puga y miembros del gabinete de SAC continúan

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, confirmó que las investigaciones contra Víctor Manuel Álvarez Puga y miembros del gabinete del exgobernador Silvano Aureoles continúan.
A pregunta expresa de los medios de comunicación, recordó que al inicio de su administración se presentaron diversas denuncias por el tema del sistema disfrazado de inteligencia y que en realidad consistió en espionaje y, parte de los resultados, dijo, es la relación de este personaje que en México enfrenta múltiples cargos por ser líder de empresas fantasmas.
"Este tema de Puga era un sistema disfrazado de inteligencia, pero era de espionaje y fue denunciado en su momento; las investigaciones continúan y bueno, parte de los resultados de esta investigación es esta liga digamos entre Puga que donó o regaló un rancho en Miami a este alto funcionario del gobierno anterior", dijo.
Fue Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) la que evidenció con registros los nexos entre Víctor Puga con la administración de Silvano Aureoles Conejo, mediante un contrato de espionaje y ceder un rancho de 4.9 millones de dólares al exsecretario de Finanzas, Carlos Maldonado.
A lo anterior, Ramírez Bedolla enfatizó que las órdenes de aprehensión y detenciones han derivado de las investigaciones realizadas.
"Este rancho en Miami, hay otra propiedad también del exsecretario de Finanzas que se encuentra preso, Carlos Maldonado, por fraude y cohecho en el tema de los cuarteles", agregó.
Es de mencionar que Víctor Manuel Álvarez Puga fue detenido el año pasado en Florida; en México enfrenta múltiples cargos por ser líder de empresas fantasmas. En 2020, junto con su esposa y presentadora de televisión, Inés Gómez Mont, fueron acusados de delincuencia organizada y lavado de dinero.
De acuerdo con la investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, con registros del condado de Palm Beach en agosto de 2022, la empresa 4985 Stable LLC adquirió y cedió el inmueble a Raik Holdings Corp., presidida por quien fuera el director jurídico de la Secretaría de Finanzas y Administración (SFA), Luis Héctor Rodríguez Pérez. La propiedad fue vendida en junio de 2024 por 7 millones de pesos.
RYE-