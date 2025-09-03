Confianza ciudadana, factor clave en los resultados en el combate a la impunidad: Torres Piña

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En el marco de un ejercicio de rendición de cuentas ante representantes de los medios de comunicación, el fiscal general del estado de Michoacán, Carlos Torres Piña, destacó que el fortalecimiento de la confianza ciudadana en la institución ha sido un factor determinante para obtener resultados significativos en el combate a la impunidad.

Durante una conferencia de prensa en materia de seguridad, encabezada por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, el fiscal general afirmó que, en el periodo enero-agosto de 2025, se mantuvo una tendencia a la baja en delitos como el homicidio doloso y el feminicidio, reflejada en una disminución del 15 por ciento en el número de víctimas con respecto al mismo periodo de 2024, con 169 víctimas menos; así como un aumento en la judicialización de carpetas de investigación y el uso de mecanismos alternativos de solución de controversias.

Asimismo, destacó la reducción del delito de homicidio doloso en las regiones de Apatzingán y Zamora, como parte de una estrategia conjunta con la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Guardia Civil, resultados que reflejan el trabajo coordinado entre instituciones de seguridad y procuración de justicia, por lo que reiteró el compromiso de la Fiscalía para continuar generando acciones que garanticen la paz y seguridad en la entidad.