Confiamos en la responsabilidad del Congreso con las mujeres: Carolina Rangel

En entrevista con MIMORELIA.COM, la funcionaria reconoció los logros desde el Poder Legislativo en cuanto a reformas de ley que benefician a las mujeres. En este sentido, destacó el aumento a 60 años de la pena máxima a feminicidas, la aprobación de la Ley Vicaria y la no prescripción de delitos sexuales contra menores de edad.

Pese al reconocimiento anterior, Rangel Gracida resaltó que la modificación de las normas tendrá un respaldo mayo cuando estas vengan acompañadas de presupuesto para hacerlas realidad, de lo contrario dijo, sería demagogia por parte de los parlamentarios, esto en referencia al presupuesto de más de 65 millones de pesos para el 2024.

"Más allá de reformas yo he llamado muchas veces a que todo eso puede ser demagogia si no se le aplica recurso; sí, el Congreso puede hacer muchas reformas en torno a las mujeres, pero si no está acompañando con la asignación de recurso para la Seimujer creo que quedarían en eso, en demagogia y le estarían fallando a las mujeres, niñas y adolescentes de Michoacán. Sería bastante grave que viniera alguna disminución a nuestro presupuesto", dijo.

La encargada de la Seimujer apeló a la responsabilidad de los diputados, especialmente al tratarse de una legislatura en la que 25 de sus integrantes, de 40, son mujeres.

A sabiendas de que el Congreso puede modificar las partidas presupuestales de todas las dependencias, y ante los más de 200 millones de pesos de reducción al proyecto inicial del Instituto Electoral de Michoacán (IEM), Carolina Rangel resaltó la importancia de garantizar los programas y derechos de las michoacanas, antes que el proceso electoral del 2024.

"No creo que sea más importante el IEM que las acciones hacia las mujeres; si bien se viene un proceso grande para el 2024, mucho de este proceso electoral vendrá de la mano del INE y que se hará cargo de la mitad de la contienda, en ese sentido es importante que el recurso llegue a quienes más lo necesitan", agregó.

rmr