Conferencias, caminatas y talleres por las mujeres en Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Como parte de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres (Seimujer) anunció un amplio programa de actividades bajo el lema “16 Días de Activismo”, que se llevará a cabo en distintos municipios del estado.
Las jornadas incluyen talleres, conferencias, conversatorios, ferias de servicios y actividades comunitarias, dirigidas a fortalecer la prevención y erradicación de las violencias de género, además de fomentar una cultura de paz e igualdad.
Las acciones estarán distribuidas entre municipios clave como Morelia, Apatzingán, Huetamo y San Lucas, y contarán con la colaboración de distintas dependencias estatales y organizaciones civiles.
Entre las actividades más relevantes se encuentran:
Talleres de sensibilización y autocuidado
Conferencias sobre derechos humanos y acceso a la justicia
Jornadas informativas con módulos de atención jurídica y psicológica
Eventos culturales y artísticos con enfoque de género
Caminatas y actividades físicas por la no violencia
Esta campaña global, impulsada por ONU Mujeres, se realiza anualmente del 25 de noviembre al 10 de diciembre, y busca visibilizar, denunciar y erradicar todas las formas de violencia contra mujeres y niñas.
En Michoacán, el llamado es a sumarse activamente desde todos los sectores, tanto institucionales como ciudadanos, bajo el lema “¡Es momento de soñar con un mundo sin violencia!”.
