Conferencias, caminatas y talleres por las mujeres en Michoacán

Las jornadas incluyen talleres, conferencias, conversatorios, ferias de servicios y actividades comunitarias, dirigidas a fortalecer la prevención y erradicación de las violencias de género, además de fomentar una cultura de paz e igualdad.

Las acciones estarán distribuidas entre municipios clave como Morelia, Apatzingán, Huetamo y San Lucas, y contarán con la colaboración de distintas dependencias estatales y organizaciones civiles.