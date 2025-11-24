Michoacán

Conferencias, caminatas y talleres por las mujeres en Michoacán

FB/Secretaria de las Mujeres
Brenda Cedillo
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Como parte de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres (Seimujer) anunció un amplio programa de actividades bajo el lema “16 Días de Activismo”, que se llevará a cabo en distintos municipios del estado.

Conferencias, caminatas y talleres por las mujeres en Michoacán

Las jornadas incluyen talleres, conferencias, conversatorios, ferias de servicios y actividades comunitarias, dirigidas a fortalecer la prevención y erradicación de las violencias de género, además de fomentar una cultura de paz e igualdad.

Las acciones estarán distribuidas entre municipios clave como Morelia, Apatzingán, Huetamo y San Lucas, y contarán con la colaboración de distintas dependencias estatales y organizaciones civiles.

Entre las actividades más relevantes se encuentran:

  • Talleres de sensibilización y autocuidado

  • Conferencias sobre derechos humanos y acceso a la justicia

  • Jornadas informativas con módulos de atención jurídica y psicológica

  • Eventos culturales y artísticos con enfoque de género

  • Caminatas y actividades físicas por la no violencia

Esta campaña global, impulsada por ONU Mujeres, se realiza anualmente del 25 de noviembre al 10 de diciembre, y busca visibilizar, denunciar y erradicar todas las formas de violencia contra mujeres y niñas.

En Michoacán, el llamado es a sumarse activamente desde todos los sectores, tanto institucionales como ciudadanos, bajo el lema “¡Es momento de soñar con un mundo sin violencia!”.

BCT

Michoacán
Violencia contra las mujeres
16 Días de Activismo

