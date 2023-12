Confío en que se haga justicia: hermano de Hipólito Mora tras detención de presunto homicida

Luego del ataque, comparte Guadalupe Mora, los presuntos homicidas, entre ellos el ahora detenido, se paseaban impunes por las calles de la comunidad a pesar de la recompensa ofrecida por las autoridades; ahora con este arresto esperan que el resto de los implicados también sean detenidos y sometidos a juicio.

"Aquí andaba bien metido con el cártel de Los Viagras; ellos son los asesinos de mi hermano Hipólito [...] después de que mataron a mi hermano estaba todo igual, aquí se la pasaban, me pasaban aquí por enfrente de mi casa, uno de los que me pasaba enfrente de mi casa es el que acaban de detener; me pasaba en una moto, era una burla, ¿me entiendes? y estábamos igual, pero como le digo, ya últimamente está mejorando todo esto", agregó.