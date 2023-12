Confío en la encuesta y respetaré el resultado: Torres Piña

Tras asegurar que ya tiene un avance del 90 por ciento en cuanto a su meta de llegar a la conformación de 10 mil comités en todo el estado, Carlos Torres Piña agregó que continuará trabajando para contribuir y no colgarse del movimiento que representa Morena.

A la par, afirmó que no está esperanzado a una designación o dedazo ya que, dijo, su trabajo a ras de tierra lo respalda. “Ni estoy esperanzado a que me designen o por dedazo me quieran designar a mí, no estoy en esa dinámica, yo estoy trabajando desde hace mucho tiempo y siempre en el ánimo de contribuir a favor de esta transformación”.

Finalmente añadió que su objetivo es contribuir a la transformación que vive el país de manos del presidente de la República y a la que le dará continuidad Claudia Sheinbaum Pardo.

gtr