Confía Grecia Quiroz en que la obra del puente de “La Hielera” lleve el nombre de Carlos Manzo

Uruapan, Michoacán (MiMorelia.com).- La alcaldesa sustituta de Uruapan, Grecia Quiroz García, manifestó su esperanza y orgullo ante la posibilidad de que el proyecto de infraestructura vial conocido como el puente de La Hielera lleve el nombre “Paso Carlos Manzo”, en honor a su esposo fallecido, una figura que, dijo, representa un legado para el municipio.

El Puente Superior Vial La Hielera es una obra de gran envergadura en Uruapan, diseñada para aliviar la congestión vehicular en un punto clave de la ciudad. El proyecto contempla un paso elevado de cuatro carriles y mejoras significativas en la movilidad urbana, tanto peatonal como ciclista. Hasta septiembre de 2025, se reporta un avance del 78 % en su construcción.

En entrevista con medios de comunicación, Quiroz García subrayó la importancia de este tipo de reconocimientos para fortalecer la memoria colectiva y el sentido de identidad local.

“El gobernador nos dijo que el puente de La Hielera iba a llevar por nombre Paso Carlos Manzo. Nosotros esperamos que sea así, que sea una forma de honrarlo y que, en cualquiera de los municipios o calles que quieran ponerle su nombre, pues para nosotros va a ser un orgullo muy grande también”, expresó la edil.

La expectativa generada por la alcaldesa sustituta refleja el interés de la comunidad por rendir homenaje a personalidades locales mediante obras emblemáticas que perduren en el tiempo.

