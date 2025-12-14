Michoacán

Confía Gobierno de Michoacán en la pronta captura de "El Botox", implicado en homicidio de Bernardo Bravo

ESPECIAL
Verónica Torres
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Gobierno del Estado confía en los operativos que realizan las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena) y de la Marina para la detención de César Alejandro Sepúlveda Arellano, alias "El Botox", identificado como generador de violencia en Michoacán al liderar organizaciones criminales, y por ser uno de los principales involucrados en el asesinato de Bernardo Bravo Manríquez, líder limonero en Apatzingán.

En entrevista para MIMORELIA.COM, el secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor, enfatizó que las corporaciones de seguridad y de procuración de justicia continúan con sus trabajos para dar con el paradero de este líder delincuencial.

Las investigaciones, resaltó, siguen, por lo que el último operativo en Buenavista Tomatlán, donde se registró un enfrentamiento entre fuerzas federales y un grupo delincuencial, se dio en respuesta al operativo para dar con "El Botox" y que forma parte del Operativo Paricutín, dentro del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

La Sedena y la Marina llevaron a cabo un operativo fuerte en la región para capturarlo y confiamos en que días próximos lo estarán capturando", dijo.
Reiteró que la respuesta de los delincuentes es para evitar la detención y captura del líder, pero también en respuesta a las acciones que se realizan día a día dentro del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

rmr

FGE
Captura
El botox
César Alejandro Sepúlveda Arellano

