Confía Gobierno de Michoacán en la pronta captura de "El Botox", implicado en homicidio de Bernardo Bravo

En entrevista para MIMORELIA.COM, el secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor, enfatizó que las corporaciones de seguridad y de procuración de justicia continúan con sus trabajos para dar con el paradero de este líder delincuencial.

Las investigaciones, resaltó, siguen, por lo que el último operativo en Buenavista Tomatlán, donde se registró un enfrentamiento entre fuerzas federales y un grupo delincuencial, se dio en respuesta al operativo para dar con "El Botox" y que forma parte del Operativo Paricutín, dentro del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.