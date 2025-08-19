Confía Adrián López en correcta dirección en nueva etapa de la Fiscalía de Michoacán

Zitácuaro, Michoacán (MiMorelia.com).- Contento, pero insatisfecho, así describió Adrián López Solís su salida de la titularidad de la Fiscalía General de Justicia de Michoacán (FGE) previo a la entrega de la presea "Suprema Junta Americana" en la ciudad de Zitácuaro.

En entrevista, el exfuncionario confió en que la FGE tendrá la secuencia adecuada para continuar con los trabajos relacionados con la procuración de justicia, ahora a cargo de Carlos Torres Piña, de quien resaltó sus características para encabezar a la institución.

"Me voy contento, no satisfecho evidentemente porque hay muchas cosas por hacer y confío en que el trabajo de una institución como la Fiscalía tenga la secuencia a partir de la designación y entrada en funciones ya del nuevo fiscal quien es una persona que sin duda tiene la experiencia, la capacidad, el liderazgo para conducir una institución de ese tamaño. Lo dije en el momento que anuncié mi renuncia, es una gran oportunidad para que la Fiscalía se fortalezca".