Conexión vial San Nicolás Obispo-Villas del Pedregal potenciará desarrollo: Gladyz Butanda

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La conexión vial de la Tenencia de San Nicolás Obispo con el poniente de Morelia detonará el desarrollo económico de la demarcación, mejorará la calidad de vida de sus habitantes y potenciará su proyección turística, subrayó la secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, Gladyz Butanda Macías.

La funcionaria estatal remarcó que esta obra no sólo mejorará la conectividad de la tenencia, sino que además beneficiará de manera directa a las comunidades de Cuanjillo Grande y San Antonio Parangare, así como a 47 mil 200 habitantes de la zona poniente de Morelia.