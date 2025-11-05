Condusef registra 60 denuncias en contra de bancos por cobranzas agresivas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Alrededor de 60 quejas en contra de bancos por cobranzas agresivas en Michoacán ha registrado este año la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), afirmó el director Rafael Trillo.

En encuentro con medios de comunicación, el director refirió que cuando los ciudadanos sacan préstamos, créditos o productos y se atrasan, los bancos envían a sus cobradores a los domicilios; no obstante, llegan con actitud prepotente y realizan sus diligencias de forma agresiva.