Rafael Trillo indicó que los cobradores llegan de forma prepotente, a veces con perros o con intenciones de entrar a los domicilios
Condusef registra 60 denuncias en contra de bancos por cobranzas agresivas
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Alrededor de 60 quejas en contra de bancos por cobranzas agresivas en Michoacán ha registrado este año la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), afirmó el director Rafael Trillo.

En encuentro con medios de comunicación, el director refirió que cuando los ciudadanos sacan préstamos, créditos o productos y se atrasan, los bancos envían a sus cobradores a los domicilios; no obstante, llegan con actitud prepotente y realizan sus diligencias de forma agresiva.

"Hay casos, y se pide que los cobros se hagan de manera diligente y sin agresiones. En este año hay 60 denuncias ante Condusef (...) Hay bancos que son muy agresivos en cobranza y llevan hasta perros o se quieren meter a las casas"
Rafael Trillo refirió que en temporadas como esta, del Buen Fin, la gente suele endeudarse, por lo que exhortó a hacer compras responsables y, en caso de solicitar créditos o préstamos, hacerlo por cantidades que puedan pagar.

El director dijo por último que las personas que más suelen endeudarse son los adultos mayores, por no contar con dinero suficiente o por ayudar a los hijos e hijas o familiares desempleados, aunque esto al final les genera enfermedades por entrar en una crisis financiera.

