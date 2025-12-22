Conductor queda prensado tras volcadura en la Siglo XXI; fue llevado al hospital de urgencia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La tarde de este lunes se registró un fuerte despliegue de unidades de auxilio y corporaciones de seguridad sobre la Autopista Siglo XXI, luego de que una camioneta saliera del camino y volcara, dejando a su conductor con lesiones que ponen en riesgo su vida.
El accidente fue a la altura del kilómetro 50, donde paramédicos de AMBUMED Autopistas Michoacán encontraron una camioneta Toyota, color blanco y con placas del estado de Guanajuato, severamente dañada tras quedar fuera de la carpeta asfáltica.
En el interior se localizó a un hombre de 47 años de edad, identificado como Juan Eduardo R. G., quien permanecía consciente pero atrapado.
El lesionado presentaba una fractura expuesta en el brazo izquierdo, además de hemorragia activa y múltiples golpes en distintas partes del cuerpo. Los socorristas realizaron maniobras de control de sangrado y extracción, al tiempo que lo clasificaron en código rojo por su delicado estado de salud, derivado de un cuadro de politraumatismo.
Una vez estabilizado, el paciente fue trasladado de urgencia al Hospital Bora, donde quedó internado en el área de urgencias bajo estricta vigilancia médica.
En tanto, los elementos de la Guardia Nacional resguardaron la zona para prevenir otros incidentes y facilitar las labores de auxilio. La unidad siniestrada fue asegurada y retirada con apoyo de una grúa, siendo llevada a un corralón para continuar con las investigaciones correspondientes.
