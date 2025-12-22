Conductor queda prensado tras volcadura en la Siglo XXI; fue llevado al hospital de urgencia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La tarde de este lunes se registró un fuerte despliegue de unidades de auxilio y corporaciones de seguridad sobre la Autopista Siglo XXI, luego de que una camioneta saliera del camino y volcara, dejando a su conductor con lesiones que ponen en riesgo su vida.

El accidente fue a la altura del kilómetro 50, donde paramédicos de AMBUMED Autopistas Michoacán encontraron una camioneta Toyota, color blanco y con placas del estado de Guanajuato, severamente dañada tras quedar fuera de la carpeta asfáltica.