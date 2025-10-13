Conductor de Telmex pierde el control de su vehículo en la Pátzcuaro-Uruapan

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un aparente fallo mecánico provocó que un automóvil con rótulos de Telmex saliera del camino en el tramo carretero Pátzcuaro-Uruapan, a la altura de Zirahuén, generando la movilización de los cuerpos de auxilio y seguridad.

El percance ocurrió en el kilómetro 64+500, cuando el conductor del Chevy blanco, identificado como Alan G., de 32 años de edad y con domicilio en Morelia, perdió el control del vehículo.

A pesar del impacto, el automovilista logró salir por sus propios medios y fue valorado por los paramédicos de AMBUMED, sin que requiriera ser trasladado a un hospital.

Al sitio acudieron también los elementos de Auxilio Vial, el personal de abanderamiento de la autopista y efectivos de la Guardia Nacional, quienes se encargaron de la unidad siniestrada. El vehículo fue remolcado al corralón correspondiente para el deslinde de responsabilidades.

BCT