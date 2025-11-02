Condenan el asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Actores políticos condenaron el asesinato del alcalde de Uruapan Carlos Manzo. Desde el gobierno estatal hasta legisladores federales y locales, se pronunciaron para exigir justicia y atender la crisis de violencia que afecta a Michoacán.
Uno de los primeros en posicionarse fue el alcalde de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, quien externó solidaridad y repudio al crimen. Señaló; “la violencia no puede ser la norma que rija el destino de nuestro país”.
Juan Manzo, subsecretario de gobierno de Michoacán y hermano del alcalde asesinado compartió en sus redes sociales un llamado de justicia; “Dejas un legado en miles de personas que te quieren por tu liderazgo… te quiero hermano”.
La senadora Lilly Téllez también alzó la voz. A través de sus redes, pidió que se dé seguimiento puntual al caso y que se garantice la seguridad de los servidores públicos ante el creciente riesgo que enfrentan. Culpó a la presidenta de México Claudia Sheinbaum, a quien además calificó de inhumana.
El Partido Verde Ecologista de México en Michoacán también señaló la crisis de inseguridad que permea en la región en la que el edil ya había denunciado amenazas.
Otro mensaje relevante vino de la diputada federal Alessandra Rojo de la Vega, quien figura como una de las voces que suelen manifestarse contra la violencia política, compartió un mensaje en redes sociales; "ya no están matando sólo a los que luchan… están matando la esperanza de quienes todavía creen que este país puede cambiar."
El gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedolla, mediante un comunicado oficial y mensajes en redes sociales, expresó su “enérgica condena” al atentado y aseguró que su administración trabaja coordinadamente con las fuerzas federales para esclarecer los hechos. El gobernador subrayó que el crimen no quedará impune y que se reforzarán operativos en la zona de Uruapan.
El crimen, ocurrido tras un evento público en pleno centro de Uruapan, dejó al alcalde sin vida y provocó la detención de dos personas y el abatimiento de un agresor, según las autoridades estatales.
BCT