Condenan el asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Actores políticos condenaron el asesinato del alcalde de Uruapan Carlos Manzo. Desde el gobierno estatal hasta legisladores federales y locales, se pronunciaron para exigir justicia y atender la crisis de violencia que afecta a Michoacán.

Uno de los primeros en posicionarse fue el alcalde de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, quien externó solidaridad y repudio al crimen. Señaló; “la violencia no puede ser la norma que rija el destino de nuestro país”.

Juan Manzo, subsecretario de gobierno de Michoacán y hermano del alcalde asesinado compartió en sus redes sociales un llamado de justicia; “Dejas un legado en miles de personas que te quieren por tu liderazgo… te quiero hermano”.