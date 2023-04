Condenan antorchistas de Michoacán presunto crimen de líderes sociales en Guerrero

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una pareja de jóvenes y su hijo de seis años de edad fueron asesinados en Guerrero la semana pasada. "Se trató de un crimen bestial que no puede causar más que rabia", condenó esta mañana el dirigente del Movimiento Antorchista en Michoacán, Omar Carreón Abud, quien advirtió que habrá movilizaciones en esa entidad, y en el país, si las investigaciones no avanzan.

A Conrado Hernández Domínguez y Mercedes Martínez Martínez, miembros del Comité Estatal del Movimiento Antorchista en Guerrero, los mataron a golpes en la cabeza, mientras que a su pequeño, Vladimir Hernández Martínez, lo estrangularon.

Las víctimas no llegaron a su casa en Chilpancingo la noche del miércoles 11 y fueron localizadas sin vida al día siguiente al interior de su automóvil, mismo que se presume fue intencionalmente lanzado a un despeñadero en las cercanías de citada ciudad.

"Los periodistas que bajaron al lugar, a unos 50 metros de la carretera, tomaron fotografías y revelaron con ellas que el automóvil no presentaba daños ni en los costados ni en el techo, más aún no tenía ningún vidrio roto. Aquellos no fueron los resultados de un vehículo que se precipita cuesta abajo dando volteretas. Además, otras oportunas fotografías de los reporteros gráficos, mostraban claramente que los tres cuerpos estaban amontonados en el asiento trasero del coche", relató.