Condenan a tres personas por secuestro y extorsión en Michoacán; pasarán más de 200 años en prisión

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) a través de la Fiscalía Especializada en Combate al Secuestro y la Extorsión obtuvo sentencia condenatoria de 212 años con dos meses de prisión, en contra de José Rodolfo “N”, Joaquín “N” y Marina “N”, al acreditar su responsabilidad en los delitos de secuestro agravado y extorsión agravada, cometidos en agravio de diversas víctimas.

De acuerdo con las investigaciones, el 9 de septiembre de 2014, las víctimas identificadas como M.P.B. y E.P.B. fueron privadas de la libertad en la localidad de Los Hacheros, en la tenencia de Puruarán, cuando se trasladaban a bordo de una motocicleta marca Honda, color blanco, de su domicilio a su centro de estudios, permaneciendo en cautiverio hasta el 11 de septiembre del mismo año.

Asimismo, el 22 de diciembre de 2014, Herminio T., quien se encontraba en la localidad de Pedernales, recibió una llamada telefónica mediante la cual le exigieron una fuerte cantidad de dinero, bajo la amenaza de privar de la libertad a su sobrino, identificado con las iniciales F.T.A., configurándose el delito de extorsión agravada.

Los hechos fueron denunciados ante la Fiscalía Especializada en Combate al Secuestro y la Extorsión, que integró las carpetas de investigación correspondientes y llevó a cabo las diligencias que permitieron establecer la participación de los ahora sentenciados.

Una vez desahogadas las pruebas aportadas por el Ministerio Público, el órgano jurisdiccional determinó que existían elementos suficientes para acreditar su responsabilidad penal, por lo que dictó sentencia condenatoria de 212 años con dos meses de prisión, además de las sanciones que en derecho correspondan.

