Condenan a 56 años de cárcel a secuestrador en Uruapan

Uruapan, Michoacán (MiMorelia.com).- Un Juez de Enjuiciamiento de Uruapan impuso al acusado Alejandro C. la pena de 56 años de prisión por los delitos de extorsión y secuestro, además deberá pagar multa equivalente a $367,442.00 pesos, reparación del daño íntegra de manera genérica cuantificable en etapa de ejecución y se le suspenden sus derechos políticos.

Los hechos se dieron en enero de 2021 cuando una de las víctimas se encontraba en su domicilio en la localidad de Upanguaro y el acusado lo sube a un vehículo y lleva a un inmueble de Tacámbaro; vía telefónica exigían a familiares $2,500.000.00 por la liberación, mientras solicitaban otra cantidad a la misma víctima privada de la libertad. Se pactó y entregó la cantidad solicitada, por lo que la persona fue liberada. Sin embargo, días posteriores nuevamente se recibieron llamadas exigiendo otra cantidad por no volver a privar de la libertad a la víctima ni a integrantes de su familia, momento en que se hizo un operativo y logró la detención del sentenciado.

También en Uruapan, M. Guadalupe C. fue presentada ante un juez de control por el delito de secuestro agravado y fue vinculada a proceso, con medida cautelar de prisión preventiva justificada por el tiempo que dure el proceso, sin que pueda exceder de 2 años, salvo que se extienda por actos de defensa.

De acuerdo con la información que se dio a conocer en audiencia oral, planeó junto con su pareja sentimental privar de la de libertad al a víctima el 10 de agosto para obtener rescate; el día 12, la víctima fue localizado sin vida en la localidad de Paranguitiro del municipio de Tingambato.

En la misma región, en audiencia de individualización de la pena, se sentenció a los acusados Edgar Mauricio N., Mario Ernesto B., Jesús Gabriel G. y Magdiel Adrián G. a 50 años de prisión a cada uno por el delito de secuestro agravado.

Deberán pagar multa equivalente a $301,960.00 pesos y reparación del daño integra de manera genérica cuantificable en etapa de ejecución, así como la suspensión de sus derechos políticos.

Finalmente, un Juez de Enjuiciamiento de Uruapan emitió sentencia condenatoria en juicio oral en contra de Julio César M. y Luis Fernando V. al acreditarse su plena responsabilidad en el homicidio calificado de 2 víctimas de identidad reservada, imponiéndoles una pena de 42 años y 6 meses de prisión, pago de reparación del daño por la cantidad de $1,049,649.40 pesos, además de la suspensión de sus derechos civiles y políticos por el mismo lapso de la pena de prisión.

Fue el 19 de agosto del 2023, cuando las víctimas se encontraban viajando en su vehículo en la colonia Popular Campestre que fueron interceptadas por un vehículo que los impactó de forma frontal y en ese momento arriban los sentenciados, sacando armas de fuego y comenzaron a disparar en contra de las víctimas, ocasionándoles la muerte.