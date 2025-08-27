Condenan a 50 años a agresor sexual de joven con discapacidad

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) obtuvo sentencia condenatoria de 50 años de prisión en contra de Pablo M., al acreditar su responsabilidad en el delito de violación equiparada agravada, cometido en agravio de sus sobrina, de 20 años, en el municipio de Maravatío.

En Juicio Oral, en agente del Ministerio Público demostró que el 2 de marzo de 2024, la víctima, quien vive con una discapacidad, fue atacada sexualmente por su tío, en una construcción abandonada del referido municipio.

Estos actos fueron denunciados ante la Fiscalía Regional de Zitácuaro, donde se dio inicio con las investigaciones y se pudo establecer la participación de Pablo M. en el delito, por lo que fue solicitada una orden de aprehensión en su contra, la cual fue otorgada y cumplimentada. Posteriormente fue vinculado a proceso.

Luego de analizar cada una de las pruebas aportadas por la Fiscalía, un Tribunal de Enjuiciamiento dictó sentencia condenatoria en su contra, imponiéndole una pena de 50 años de prisión, así como el pago de la reparación del daño.