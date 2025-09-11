Condenan a 31 años de prisión a ‘El Árabe’ por homicidio de policía en Zamora

Zamora, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) obtuvo sentencia condenatoria de 31 años y 3 meses de prisión, así como el pago por concepto de reparación del daño, en contra de Juan Pablo B., el Árabe, al acreditarse su responsabilidad en el homicidio de un agente de la Policía de Investigación (PDI), ocurrido en el municipio de Zamora.

En Juicio Oral, el Ministerio Público demostró que el 3 de diciembre de 2023, sobre la avenida 5 de Mayo, en la colonia Centro de Zamora, cuando el servidor público, adscrito a la Fiscalía Regional, realizaba diversas diligencias, fue sorprendido por los tripulantes de una motocicleta, quienes accionaron un arma de fuego en su contra y posteriormente huyeron.

A consecuencia de la agresión, en el lugar perdió la vida el agente de investigación Daniel Victoria Medina.

Durante las tareas de investigación realizadas por la Fiscalía, se recabaron datos de prueba que permitieron establecer la relación de Juan Pablo B., en los hechos, quien en su momento fue detenido con base a una orden de aprehensión y vinculado a proceso.

Tras desahogar las pruebas correspondientes, el órgano jurisdiccional resolvió dictar sentencia condenatoria en contra del acusado, imponiéndole la pena de 31 años y 3 meses de prisión, además de condenarlo al pago de la reparación del daño.

