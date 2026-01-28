Condenan a 26 años de prisión a responsables de trata sexual en Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), a través de la Fiscalía Regional de Uruapan, obtuvo sentencia condenatoria de 26 años y 3 meses de prisión en contra de Guadalupe “N” y Gabriel “N”, al acreditar su responsabilidad en el delito de trata de personas, en su variante de explotación sexual con fines de prostitución, en agravio de cinco víctimas, tres de ellas menores de edad al momento de los hechos.

De acuerdo con las constancias del proceso penal derivado de la Averiguación Previa, el 16 de abril de 2014, elementos de la Policía Federal que circulaban sobre la carretera Los Reyes–Jacona, a la altura del kilómetro 5, fueron alertados por una mujer, quien les informó que en un bar se encontraban menores de edad consumiendo bebidas alcohólicas.

Al trasladarse al establecimiento, los agentes confirmaron la presencia de las víctimas, quienes fueron identificadas como tres niñas en ese entonces, así como dos mujeres. Las afectadas señalaron que trabajaban en dicho lugar realizando actividades consistentes en ingerir bebidas alcohólicas con clientes y sostener encuentros sexuales con ellos, recibiendo solo una parte del dinero, mientras que el resto era retenido por Guadalupe “N” y Gabriel “N”, propietarios del establecimiento.

Durante el desarrollo del proceso, el agente del Ministerio Público aportó pruebas suficientes que acreditaron la responsabilidad penal de los acusados, por lo que un Tribunal de Enjuiciamiento dictó fallo condenatorio en su contra y los sentenció a 26 años y 3 meses de prisión, así como al pago de la reparación del daño.