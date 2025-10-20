Condenan a 22 años de prisión a hombre por crimen cometido en 2009 en Tlalpujahua

Zitácuaro, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) obtuvo sentencia condenatoria de 22 años de prisión en contra de Alejandro A., al acreditarse su responsabilidad en el homicidio de una mujer, ocurrido en el municipio de Tlalpujahua en el año 2009.

Durante el Juicio, el agente del Ministerio Público de la Fiscalía Regional de Zitácuaro demostró que el 12 de julio del año en cita, el ahora sentenciado agredió de manera violenta a Ofelia C., dentro de un domicilio ubicado en la localidad de San José Guadalupe, ocasionándole lesiones que finalmente le provocaron la muerte.

Las diligencias de investigación emprendidas por la FGE permitieron reunir datos de prueba sólidos que fueron presentados ante el órgano jurisdiccional que otorgó la orden de aprehensión y posteriormente, la formal prisión (sistema tradicional) de Alejandro A.

Con el desahogo de las pruebas, el Tribunal de Enjuiciamiento determinó su plena responsabilidad en el delito de homicidio calificado, imponiéndole una pena de 22 años de prisión y el pago correspondiente por la reparación del daño.

rmr