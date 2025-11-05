Condenamos y repudiamos la agresión sexual contra la presidenta Claudia Sheinbaum: Alejandra Anguiano

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Alejandra Anguiano, secretaria de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas, repudió y condenó la agresión sexual sufrida por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, en el Centro Histórico de la Ciudad de México. “Es un hecho inadmisible que condenamos con absoluta firmeza. Este acto constituye una manifestación más de la violencia machista que atraviesa de manera sistemática la vida de las mujeres en nuestro país”, afirmó.

Sostuvo que “la cercanía de la presidenta con la población jamás debe ser entendida como permiso para invadir su integridad. Cualquier contacto físico sin consentimiento es violencia y es delito. No hay matices ni justificaciones posibles. Lo ocurrido no es un incidente aislado: es reflejo de una estructura patriarcal que pretende sostener la idea de que los cuerpos de las mujeres están disponibles”.

En México, millones de mujeres, sin importar su origen, ocupación o lugar en la vida pública, enfrentan a diario agresiones, acoso, intimidación y violencia sexual. “Esta es la realidad que debemos transformar con decisión y sin titubeos. Reiteramos nuestro llamado a que este hecho no sea trivializado ni utilizado para revictimizar a la presidenta o a cualquier mujer. Los medios de comunicación están obligados a cubrir estos hechos desde una perspectiva de género, sin reproducir contenidos que alimenten la violencia simbólica o pongan en riesgo la dignidad de las mujeres”, enfatizó la titular de la Seimujer.

Asimismo, Alejandra Anguiano se posicionó señalando que “no vamos a normalizar la violencia. No vamos a tolerar interpretaciones que pretendan minimizar el daño. No vamos a permitir que se mantenga la cultura del abuso. Hoy, más que nunca, es indispensable fortalecer la coordinación institucional para garantizar que las mujeres vivan libres de violencia y con acceso a la justicia. La transformación del país pasa por eliminar las violencias estructurales, desmontar el machismo arraigado y avanzar hacia una convivencia más justa e igualitaria”.