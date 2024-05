Condena PVEM caso de maltrato animal en LZC; exige se investigue y haga justicia

Tras conocer del caso, Núñez Aguilar recordó que “en el estado hay leyes que condenan el maltrato animal y es necesario que se hagan cumplir con casos tan crueles como este, en el que no solo se perdió la vida de la perrita de forma brutal, si no que su familia fue testigo. Este caso sin duda amerita cárcel, no se puede pasar por alto”.

Hizo un llamado a que no se deje pasar este hecho, que se realcen las investigaciones pertinentes y sobre todo continúe trabajándose en garantizar el bienestar de los seres vivos que no pueden defenderse por sí solos, pero que no por ello carecen de derechos.

