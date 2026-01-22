Condena CEDH asesinato de intérpretes en Lengua de Señas Mexicana y su hija, y solicita su esclarecimiento inmediato

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Comisión Estatal de los Derechos Humanos condena enérgicamente el asesinato de Víctor Manuel N., Anayeli N. y su hija de 12 años de edad, intérpretes en Lengua de Señas Mexicana, quienes habían sido reportados como desaparecidos desde el pasado 14 de enero en la ciudad de Morelia y fueron localizados sin vida en la localidad de Ucareo, municipio de Zinapécuaro, con signos de extrema violencia.

Este crimen constituye una especial gravedad por tratarse de personas defensoras de derechos de la comunidad sorda y de una niña, lo que obliga a las autoridades a actuar con la máxima diligencia y bajo los principios del interés superior de la niñez y de protección reforzada a grupos en situación de atención prioritaria.

Ante estos hechos, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos solicita de manera inmediata a la Fiscalía General del Estado que se lleve a cabo una investigación pronta, exhaustiva, imparcial y con enfoque de derechos humanos, que permita el pleno esclarecimiento de los hechos, la identificación y sanción de todas las personas responsables, así como el análisis de posibles líneas de investigación relacionadas con su labor como intérpretes en Lengua de Señas Mexicana.

Esta Comisión expresa su solidaridad con la comunidad sorda, con las y los intérpretes en Lengua de Señas Mexicana y con la sociedad en general, y reitera que dará seguimiento puntual al actuar de las autoridades competentes, en el ámbito de sus atribuciones, para que este crimen no quede en la impunidad y se garantice el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación del daño.

mrh