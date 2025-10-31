Concluyen formación 300 nuevos policías de proximidad en el IEESSPP

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Desde el Instituto Estatal de Estudios Superiores en Seguridad y Profesionalización Policial del Estado de Michoacán (IEESSPP) se llevó a cabo la ceremonia de clausura de 300 policías de proximidad provenientes de 64 municipios.
Durante el acto de clausura, Maribel Julissa Suárez Bucio, directora general del IEESSPP, destacó en su discurso que este grupo conformado por más de 120 mujeres y más de 140 hombres refleja el trabajo y esfuerzo de cada uno de ellos.
“El día de hoy no solo clausuramos cursos de formación policial, celebramos la consolidación de una vocación de servicio, de empatía y compromiso con la sociedad”, subrayó.
Cabe resaltar que las y los policías egresados provienen de distintos municipios, como Erongarícuaro, Los Reyes y Morelia.
Durante el acto, tras la entrega de reconocimientos a los mejores promedios, algunos de los oficiales realizaron demostraciones prácticas para mostrar los conocimientos adquiridos durante las semanas de formación.
En su intervención, el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, externó —a nombre de las y los alcaldes de los distintos municipios del estado— una felicitación tanto a los oficiales como a las familias que los acompañaron en este logro.
“La graduación de una nueva generación de policías representa el compromiso de mujeres y hombres que han decidido servir con honor, disciplina y valentía a nuestras ciudades y comunidades (…)”, subrayó el edil.
De igual forma, resaltó que este egreso es muestra del esfuerzo conjunto de los municipios que conforman Michoacán por “fortalecer las instituciones de seguridad y construir una sociedad más justa y en paz”.
Para finalizar, Martínez Alcázar informó que de esta generación egresan 81 elementos que se integrarán a la Policía Morelia. Asimismo, adelantó que ya se cuenta con más de 130 aspirantes que formarán parte del siguiente curso de proximidad.
BTC