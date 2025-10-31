Concluyen formación 300 nuevos policías de proximidad en el IEESSPP

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Desde el Instituto Estatal de Estudios Superiores en Seguridad y Profesionalización Policial del Estado de Michoacán (IEESSPP) se llevó a cabo la ceremonia de clausura de 300 policías de proximidad provenientes de 64 municipios.

Durante el acto de clausura, Maribel Julissa Suárez Bucio, directora general del IEESSPP, destacó en su discurso que este grupo conformado por más de 120 mujeres y más de 140 hombres refleja el trabajo y esfuerzo de cada uno de ellos.