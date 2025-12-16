Concluyen 14 de 22 obras complementarias del teleférico de Uruapan

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- De las 22 obras complementarias que trajo consigo el teleférico de Uruapan, 14 ya están concluidas y ocho están en proceso de construcción, informó la secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, Gladyz Butanda Macías.

La funcionaria estatal precisó que, en promedio, la construcción de las obras complementarias presenta un avance del 80 por ciento, reflejado en la edificación de áreas recreativas, cruces seguros, unidades deportivas, rehabilitación de calles y un skatepark.