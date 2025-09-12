Concluyen 100 agentes municipales formación para fortalecer seguridad de Michoacán: IEESSPP

En representación del gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, el subsecretario de Desarrollo Policial y Empresas de Seguridad Privada de la Secretaría de Seguridad Pública, Jesús Santillán Gutiérrez, reconoció el trabajo del personal municipal y que continuarán desde esa trinchera en el proyecto de seguir construyendo un estado más seguro, justo y con instituciones cercanas a la ciudadanía.

“Este instituto es ejemplo nacional de cómo se pueden generar procesos educativos de calidad al servicio de la ciudadanía. Aquí no solo se transmiten conocimientos, también se forman valores, disciplina y vocación de servicio”, agregó.

Los agentes que concluyeron su formación pertenecen a corporaciones de municipios como Pátzcuaro, Jacona, Ciudad Hidalgo, Tacámbaro, Quiroga, Maravatío, Uruapan y Zamora, entre otros.

mrh