Concluyen 100 agentes municipales formación para fortalecer seguridad de Michoacán: IEESSPP

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un total de 100 elementos de 42 municipios concluyeron el curso de Formación Inicial Equivalente para Policías de Proximidad, impartido en el Instituto Estatal de Estudios Superiores en Seguridad y Profesionalización Policial del Estado de Michoacán (IEESSPP), en colaboración con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública.
Durante la ceremonia de clausura, el subdirector de Profesionalización Policial, Roberto Miguel Barbosa Muñoz, en representación de la directora general, Maribel Julisa Suárez Bucio, destacó que los egresados cursaron 33 materias de formación, además de prácticas y estrategias conjuntas con distintas instituciones, lo que reforzó sus conocimientos y experiencia en la función policial.
“Hoy concluyen su curso las y los elementos que durante tres meses fortalecieron sus conocimientos y habilidades para responder con eficacia a los retos actuales de la seguridad pública, y ahora con la garantía de obtener su Certificado Único Policial, requisito indispensable para el ejercicio de su labor”, señaló Barbosa Muñoz.
En representación del gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, el subsecretario de Desarrollo Policial y Empresas de Seguridad Privada de la Secretaría de Seguridad Pública, Jesús Santillán Gutiérrez, reconoció el trabajo del personal municipal y que continuarán desde esa trinchera en el proyecto de seguir construyendo un estado más seguro, justo y con instituciones cercanas a la ciudadanía.
“Este instituto es ejemplo nacional de cómo se pueden generar procesos educativos de calidad al servicio de la ciudadanía. Aquí no solo se transmiten conocimientos, también se forman valores, disciplina y vocación de servicio”, agregó.
Los agentes que concluyeron su formación pertenecen a corporaciones de municipios como Pátzcuaro, Jacona, Ciudad Hidalgo, Tacámbaro, Quiroga, Maravatío, Uruapan y Zamora, entre otros.
mrh