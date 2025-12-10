Concluye Secretaría de las Mujeres actividades por los 16 Días de Activismo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con una gran alianza entre instituciones impartidoras de justicia, dependencias públicas y acercamiento con las y los jóvenes para erradicar la violencia en contra de las mujeres, la Secretaría de las Mujeres concluye con éxito los 16 Días de Activismo Contra la Violencia de Género, que inició el 25 de noviembre.
En estos días, la Secretaría de las Mujeres llevó a cabo una intensa jornada informativa de sensibilización sobre la violencia que viven diariamente mujeres, niñas y adolescentes, y establecer el mensaje de igualdad sustantiva entre la población.
De una manera didáctica, se hicieron cines-debates en los 678 Centros Libres del país a fin de que la población hiciera una reflexión sobre la problemática planteada; también se dieron pláticas para que las usuarias aprendan a distinguir los tipos de violencias a fin de romper ciclos que a simple vista parecen normal.
Se lanzaron dos spots de radio y televisión, los cuales tuvieron buena recepción entre la población, además de manera masiva se distribuyó la Cartilla de los Derechos de las Mujeres y se hizo un llamado a los hombres a sumarse a la campaña permanente de no violencia hacia las mujeres.
Los 32 gobernadoras y gobernadores estatales firmaron el Compromiso Nacional por la Vida, la Felicidad y el Respeto a las Mujeres, con el que manifestaron trabajar en la erradicación de las violencias hacia las mujeres.
Las fiscalías del país, también se sumaron a las acciones para dar una mejor atención a las mujeres víctimas de delitos, se llevaron a cabo capacitaciones al personal para evitar la revictimización.
La Secretaría de las Mujeres encabezó la campaña de concientización contra el abuso sexual a través de la “Alianza de Xicoténcatl”, en donde la Cámara de Senadores, aprobó el dictamen, para implementar sanciones más duras a este delito y se logre su homologación en los 32 estados de la República Mexicana.
En las instalaciones de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano (SEDATU), se presentó la Estrategia Cero Tolerancia al Hostigamiento Sexual.
Otras leyes que se homologarán en las 32 Cámaras del Poder Legislativo son: tipificación de la violencia ácida y química. Reforma para evitar que la patria potestad se quede en las familias de los feminicidas (Ley Monzón). Reforma contra la violencia digital (Ley Olimpia). Registro Nacional de Deudores Alimentarios (Ley Sabina). Ley de Violencia Vicaria (interpósita persona). Prohibición de divulgación de documentos, material audiovisual relacionado con feminicidios ( Ley Ingrid) y prohibición de la violencia obstétrica.
Se firmaron convenios con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el Instituto Federal de Defensoría Pública, entre otras dependencias.
La secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández Mora asistió a la Universidad Rosario Castellanos, donde sostuvo un diálogo con las y los universitarios, donde los invitó a sumarse al cambio cultural para la prevención de la violencia.
Se hizo el Encuentro “Tejiendo Redes entre Gobierno y Mujeres Organizadas”, en el que a través de mesas de trabajo se recibió información, propuestas y estrategias para prevenir la violencia hacia las mujeres, y también se llevó a cabo el panel de colaboración de “Datos y Estadísticas para la Construcción de Espacios Digitales Seguros para las Mujeres”.
Con el sector privado, también fue necesario agregarlos a la acción, y se firmaron convenios con dos plataformas de movilidad por aplicación, a fin de facilitar el traslado de mujeres que acuden a los Centros Libres, de manera segura y sin que ello represente un gasto para las usuarias.
La reunión de los encargados de los Centros de Justicia de las Mujeres, se celebró en las instalaciones de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, en donde los asistentes compartieron sus experiencias sobre las oportunidades y retos a los que se enfrentan.
La agenda de trabajo nacional, que encabeza la secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández Mora, tiene tres ejes permanentes de acción que son: eliminación de la violencia sexual, violencia digital y hombres que construyen una realidad justa y sin violencias.
La secretaria, Citlalli Hernández Mora llamó a la sociedad en su conjunto a reflexionar, denunciar y actuar frente a las violencias contra las mujeres, no sólo en los 16 Días de Activismo sino en todos los días del año.
“Avanzar por la igualdad sustantiva, prevenir y combatir todo tipo de violencias hacia las mujeres, es una tarea colectiva, diaria y de todos los frentes”, concluyó.
BCT