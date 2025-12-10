Concluye Secretaría de las Mujeres actividades por los 16 Días de Activismo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con una gran alianza entre instituciones impartidoras de justicia, dependencias públicas y acercamiento con las y los jóvenes para erradicar la violencia en contra de las mujeres, la Secretaría de las Mujeres concluye con éxito los 16 Días de Activismo Contra la Violencia de Género, que inició el 25 de noviembre.

En estos días, la Secretaría de las Mujeres llevó a cabo una intensa jornada informativa de sensibilización sobre la violencia que viven diariamente mujeres, niñas y adolescentes, y establecer el mensaje de igualdad sustantiva entre la población.

De una manera didáctica, se hicieron cines-debates en los 678 Centros Libres del país a fin de que la población hiciera una reflexión sobre la problemática planteada; también se dieron pláticas para que las usuarias aprendan a distinguir los tipos de violencias a fin de romper ciclos que a simple vista parecen normal.