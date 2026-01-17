Concluye FGE capacitación en del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), a través del Instituto de Capacitación y Servicio Profesional de Carrera, concluyó la “Especialización para Operadores del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes”, dirigida a personal sustantivo de la institución y asesores victimales de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV).
Con esta actividad, el personal profundizó en los contenidos de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, así como en sus antecedentes y fundamentos, con el propósito de adquirir los conocimientos necesarios para brindar acompañamiento adecuado durante todas las fases del proceso judicial.
34 elementos de la Tríada Investigadora, integrada por peritos, agentes del Ministerio Público y policías de investigación, así como cinco asesoras y asesores victimales de la CEEAV, participaron en esta jornada de especialización.
Las sesiones estuvieron a cargo de los ponentes Agustín Salgado García, Luis Alejandro Salinas Bolaños, Carla Inés Alvarado Abad, Rogelio Hernández Hernández y Javier Escobedo López, quienes compartieron su experiencia en la materia y fortalecieron las capacidades del personal en el ámbito de la justicia penal para adolescentes.
Con estas acciones, la FGE ratifica su compromiso con la profesionalización continua y el fortalecimiento de las competencias técnicas y jurídicas de su personal, en favor de una procuración de justicia más especializada y con enfoque de derechos humanos.
BCT