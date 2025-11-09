Conclusiones sobre el Plan Michoacán, hasta que se dé a conocer con detalle: Diputada Garibay

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La diputada de Morena, Sandra Olimpia Garibay Esquivel, se abstuvo de concluir sobre el Plan Michoacán anunciado por la presidenta Claudia Sheinbaum, llamando a esperar primero a que se den a conocer detalles antes de evaluar su efectividad.

En entrevista, Garibay enfatizó la coordinación federal-estatal para restablecer la paz, en un estado donde la crisis de seguridad se evidenció con el asesinato de Carlos Manzo Rodríguez, alcalde de Uruapan, finado el 1 de noviembre.

El Plan Michoacán, parte de la estrategia federal contra la violencia, incluye despliegue elementos de Guardia Nacional, pero aborda también el desarrollo social y económico de la entidad.

Sandra Garibay, de la bancada morenista, evitó especulaciones:

“Hay que ver cómo viene porque no podemos adelantarnos, las estrategias pueden ser diferentes, entonces hay que primero analizar lo que plantea el Plan Michoacán y después opinar. Hasta que no lo revise yo podré llegar a una opinión", dijo.

Asimismo priorizó en la estrategia, las instancias de seguridad a través de su reforzamiento. “Yo creo que se deben fortalecer las instancias de seguridad y se debe trabajar de manera coordinada con la federación y llamar a restablecer el orden, la paz en Michoacán”, enfatizó.

El Plan Michoacán incluye mesas de diálogo y programas sociales para 80 mil beneficiarios en zonas vulnerables. Se estará presentando desde Palacio Federal este domingo.

BCT