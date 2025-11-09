Michoacán

Conclusiones sobre el Plan Michoacán, hasta que se dé a conocer con detalle: Diputada Garibay

Sandra Olimpia Garibay Esquivel, de Morena, prioriza revisión de la estrategia de seguridad federal antes de opinar sobre remoción de cualquier funcionario estatal
Conclusiones sobre el Plan Michoacán, hasta que se dé a conocer con detalle: Diputada Garibay
NAOMI CARMONA
Naomi Carmona
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La diputada de Morena, Sandra Olimpia Garibay Esquivel, se abstuvo de concluir sobre el Plan Michoacán anunciado por la presidenta Claudia Sheinbaum, llamando a esperar primero a que se den a conocer detalles antes de evaluar su efectividad.

En entrevista, Garibay enfatizó la coordinación federal-estatal para restablecer la paz, en un estado donde la crisis de seguridad se evidenció con el asesinato de Carlos Manzo Rodríguez, alcalde de Uruapan, finado el 1 de noviembre.

El Plan Michoacán, parte de la estrategia federal contra la violencia, incluye despliegue elementos de Guardia Nacional, pero aborda también el desarrollo social y económico de la entidad.

Sandra Garibay, de la bancada morenista, evitó especulaciones:

“Hay que ver cómo viene porque no podemos adelantarnos, las estrategias pueden ser diferentes, entonces hay que primero analizar lo que plantea el Plan Michoacán y después opinar. Hasta que no lo revise yo podré llegar a una opinión", dijo.

Asimismo priorizó en la estrategia, las instancias de seguridad a través de su reforzamiento. “Yo creo que se deben fortalecer las instancias de seguridad y se debe trabajar de manera coordinada con la federación y llamar a restablecer el orden, la paz en Michoacán”, enfatizó.

El Plan Michoacán incluye mesas de diálogo y programas sociales para 80 mil beneficiarios en zonas vulnerables. Se estará presentando desde Palacio Federal este domingo.

