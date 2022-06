Pátzcuaro, Michoacán (MiMorelia.com).- Tal como lo acabas de leer: esta concha rellena de gelatina es la nueva sensación en Michoacán.

Isrrael Fuentes, a quien se le conoce como El Corundero de Michoacán, puso a la venta en su restaurante este postre que se ve delicioso.

Fue por medio de sus redes sociales que el cocinero michoacano informó que en su restaurante Once Patios ya se encuentra disponible esta concha, muy similar a la torta de gelatina.

"Si no has probado la TORTA de GELATINA, te invitamos a probar las Conchas de GELATINA, están De-li-cio-sas. Solo en Once Patios - Restaurante con #ElCorunderodeMichoacán #ElCorunderodeMéxico", se lee en su publicación.

Algunos usuarios respondieron que este alimento en la combinación que se presenta no es algo nuevo, y dicen que incluso algunos lo comen desde que son niños.

Mientras que otros mostraron sus ganas de probarlo, ya que consideraron que se ve delicioso.

¿Qué opinas tú?