Concejo 2026-2028 de Sevina, en Nahuatzen, queda conformado; eligen a nuevos representantes

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con el acompañamiento del Instituto Electoral de Michoacán (IEM), habitantes de Santa María Sevina, comunidad purépecha del municipio de Nahuatzen, llevaron a cabo la renovación del Concejo Comunal de Administración para el periodo 2026–2028.
De acuerdo con el IEM, el ejercicio se realizó bajo un proceso democrático y participativo por usos y costumbres, reafirmando los derechos político-electorales de las comunidades indígenas.
La jornada comenzó a las 10:00 horas con el registro de habitantes de los cuatro barrios que conforman la comunidad: San Bartolo, San Miguel, San Francisco y Santo Santiago. En cada uno de ellos se realizaron asambleas informativas y deliberativas, donde se presentaron las propuestas de hombres y mujeres postulados.
Posteriormente, en votación a mano alzada, la comunidad eligió a una mujer y un hombre con mayor número de apoyos por barrio. Estos fueron ratificados durante la Asamblea General, máximo órgano de decisión comunitaria.
El acto contó con la presencia de la consejera electoral Claudia Marcela Carreño Bravo, de la Comisión para la Atención de Pueblos y Comunidades Indígenas (CEAPI), así como personal del IEM y la Coordinación de Pueblos Indígenas.
El nuevo Concejo Comunal de Administración 2026–2028 quedó integrado de la siguiente manera:
Joel Cabildo Medina – Coordinador General (Barrio San Francisco)
Karla Stephannie Valencia Chávez – Servicios Comunales (Barrio San Francisco)
Javier Méndez Gutiérrez – Finanzas (Barrio Santo Santiago)
Ana Gonti Ramírez González – Programas Sociales (Barrio Santo Santiago)
Hernán Hernández Guzmán – Honradez y Justicia (Barrio San Bartolo)
Michelle Chávez Ocampo – Educación, Cultura y Deporte (Barrio San Bartolo)
Arelio Herrera Ramírez – Infraestructura y Obras (Barrio San Miguel)
Anahí Álvarez Morales – Tesorería (Barrio San Miguel)
