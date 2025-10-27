Concejo 2026-2028 de Sevina, en Nahuatzen, queda conformado; eligen a nuevos representantes

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con el acompañamiento del Instituto Electoral de Michoacán (IEM), habitantes de Santa María Sevina, comunidad purépecha del municipio de Nahuatzen, llevaron a cabo la renovación del Concejo Comunal de Administración para el periodo 2026–2028.

De acuerdo con el IEM, el ejercicio se realizó bajo un proceso democrático y participativo por usos y costumbres, reafirmando los derechos político-electorales de las comunidades indígenas.

La jornada comenzó a las 10:00 horas con el registro de habitantes de los cuatro barrios que conforman la comunidad: San Bartolo, San Miguel, San Francisco y Santo Santiago. En cada uno de ellos se realizaron asambleas informativas y deliberativas, donde se presentaron las propuestas de hombres y mujeres postulados.