Conalep Morelia recibe a Guardianes Cívicos con talleres de prevención

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El programa Guardianes Cívicos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) continúa acercándose a la comunidad estudiantil de Michoacán, en esta ocasión con las y los alumnos del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep), plantel Morelia I.

En seguimiento a la estrategia de promoción de valores cívicos y prevención del delito dirigida a los jóvenes, personal de la Guardia Civil visitó este centro educativo como parte de las acciones contempladas en el Programa de Proximidad Social.

A través del personal de la Dirección de Justicia Cívica y Mediación Administrativa, así como del Agrupamiento de Proximidad Social, las y los jóvenes aprenden sobre civismo y cómo ser ciudadanos responsables en sus comunidades; además, con Seguridad Vial, conocen los lineamientos del reglamento de la Ley de Movilidad del Estado.

También, mediante el Agrupamiento de Equinos y Caninos, conocen las labores que realizan día a día con los binomios; y, junto con los elementos del C5 Michoacán, aprenden sobre el uso responsable de las líneas de emergencia.