Conagua descarta que movilización de productores en Michoacán sea por Ley del Agua

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El delegado de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en Michoacán, Roberto Arias Reyes, descartó que las movilizaciones recientes de productores del campo en la entidad estén relacionadas directamente con la reforma a la Ley de Aguas. No obstante, señaló que se mantienen en constante diálogo con el sector agrícola.

“Aquí no ha habido mucho tema, hemos trabajado con todos los productores de Michoacán, con la mayoría de las regiones. En la región del Bajío estuvimos a punto de hacer una reunión, pero no se pudo por el tema de los bloqueos que tienen por el maíz”, explicó.

Durante los últimos días, uno de los planteamientos del sector agrícola ha sido el rechazo a la reforma impulsada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, lo que ha derivado en bloqueos de carreteras y casetas en distintos puntos del país como forma de protesta.

Sin embargo, el funcionario aclaró que el descontento se ha concentrado principalmente en entidades del norte del país, y atribuyó esta postura a la falta de comunicación entre Conagua y los productores, pues aseguró que la propuesta busca llevar justicia al campo.