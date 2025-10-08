Conagua aumenta desfogue controlado de la presa de Cointzio

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Comisión Nacional del Agua (Conagua) aumentó el desfogue controlado de la presa de Cointzio, de cinco a 10 metros cúbicos por segundo, sin riesgos para la población.

Se trata del segundo desfogue que se realiza a la presa durante esta temporada; inició el lunes de esta semana, tras registrar un nivel de almacenamiento del 94.67 por ciento.