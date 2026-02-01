Conafor reporta a Michoacán en segundo lugar nacional por incendios forestales

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Llegó febrero y con el mes también el inicio de la temporada de incendios forestales debido a la época de estiaje, bajas precipitaciones y aumento de temperaturas.

Sin embargo, enero fue un mes irregular, toda vez que las altas temperaturas llegaron antes de lo previsto.

De acuerdo a la Comisión Nacional Forestal (Conafor) del 01 al 29 de enero, Michoacán registro 22 incendios forestales, por lo que se ubica en el segundo lugar nacional por debajo de Morelos con 23 incendios. A nivel nacional van 198; tan solo del 23 al 29 de enero, Michoacán registro 8 incendios forestales.

En cuanto a las superficies afectadas, la entidad no está dentro de las 10 entidades que resaltan en el informe de la dependencia que se puede consultar en el portal www.gob.mx/conafor.

En cuanto a la Comisión Forestal del Estado de Michoacán (Cofom) se prevé que este febrero se arranque de manera oficial la temporada de incendios forestales

Es de mencionar que Michoacán cerro el 2025 con 657 incendios forestales y 35 mil 668 hectáreas afectadas. De acuerdo a información de Gobierno de Michoacán, la entidad salió de los 10 estados con superficie afectada.

El 90 por ciento de los casos son provocados por el humano, algunos por quemas agrícolas negligentes y otros por actos malintencionados.

