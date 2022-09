Con Unidad Móvil de Mastografía, IMSS Michoacán impulsa prevención de cáncer mamario

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Michoacán, inauguró la Jornada de Detección Oportuna de Cáncer de Mama en el estacionamiento de la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 80, en donde se estableció una Unidad Móvil de Mastografía.

Dicha unidad móvil se ubica en la esquina de la calle Gral. Jesús González Ortega, con avenida Héroes de Nocupétaro. Permanecerá en este lugar hasta el 26 de septiembre y realizará estudios de diagnóstico en un horario de 8:00 a 13:00 horas y de 14:00 a 18:00 horas, de lunes a viernes.

Tras cortar el listón inaugural, la titular del IMSS en Michoacán, María Luisa Rodea Pimentel, dio a conocer que estas acciones beneficiarán a la derechohabiencia adscrita a la UMF No. 3, de Quiroga; UMF No. 65, de Villa Madero; UMF No. 71, 75 y 80 de Morelia; y UMF No. 85, de Tarímbaro, las mismas que canalizarán a mujeres de entre 40 y 69 años de edad, consideradas como el grupo blanco, para la detección temprana de lesiones y anormalidades en los senos y que en los últimos dos años no se han realizado estudios de mastografía.

Posteriormente, la Unidad Móvil se trasladará a otras zonas de la entidad michoacana.

Para acceder a este servicio es necesario que las interesadas asistan previamente a los módulos de PREVENIMSS+ de la unidad a la que pertenecen, para que después de que el personal de enfermería les realice una exploración clínica de mamas, se les otorgue la solicitud de mastografía y se les agende una cita en el servicio de Vigilancia Epidemiológica.

Las pacientes derivadas a la Unidad Móvil de Mastografía, deberán asistir de preferencia con ropa de dos piezas, así no habrá necesidad de quitarse toda la ropa el día de su estudio; se recomienda aseo personal previo y no utilizar desodorante, crema, ungüento o talco; esto es importante porque la mayoría de los productos mencionados contienen minerales que no dejan ver con claridad las imágenes de rayos X.

Toda atención por parte de la Unidad Móvil de Mastografía será otorgada únicamente mediante cita, con el documento de servicio subrogado de su unidad, a mujeres que no se han realizado ningún estudio de mastografía en más de dos años y un día; lo que garantiza la legalidad y correcta aplicación de la jornada preventiva.

La titular de la coordinación de primer nivel de atención médica, Marina Laura Martínez Morgado, informó que diariamente se realizan 70 mastografías, con un tiempo de espera de diez a 15 minutos aproximadamente; si existiera alguna anormalidad en los resultados de los estudios el Seguro Social se pondrá en contacto con las pacientes para dar el seguimiento pertinente, de lo contrario, los resultados serán entregados a las dos semanas en las unidades de su adscripción.

Por su parte, la jefa de enfermería de la UMF No. 80, Alejandra Romero Anguiano, indicó que la mastografía es un estudio de diagnóstico que hace proyecciones de la mama, permite ver el tejido y algunos crecimientos anormales en cada uno de los senos, para poder examinarlos de manera más concreta y detectar a tiempo el cáncer de mama.

Recomendó que las mujeres mayores de 20 años se deben de realizar autoexploraciones de manera mensual, para que puedan identificar algún crecimiento o lesión.