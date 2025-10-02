Con tecnología de punta, C5 Michoacán avanza en el combate al delito: SSP

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El secretario de Seguridad Pública de Michoacán, Juan Carlos Oseguera Cortés, presentó la reestructuración tecnológica que ha posicionado al C5 Michoacán como un referente a nivel nacional en el combate a la incidencia delictiva.

Oseguera Cortés resaltó los resultados positivos derivados de la aplicación de las herramientas tecnológicas del Centro de Monitoreo, "la entidad salió de los principales lugares respecto al delito de homicidio doloso, logrando una disminución significativa del 63 por ciento; se recuperaron más de 13 mil vehículos con reporte de robo y atendieron más de un millón 193 mil llamadas de emergencia, en lo que va de la presente administración", mencionó.