Con tarifa 2025, Ooapas da inicio al programa Pago Anticipado 2026

Más de 16 mil cuentas se regularizaron en diciembre de 2024 bajo esta modalidad
Con tarifa 2025, Ooapas da inicio al programa Pago Anticipado 2026
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Morelia (Ooapas) informa a las y los usuarios que este primero de diciembre dio inicio la campaña de Pago Anticipado 2026, una alternativa que permite asegurar el pago del servicio de agua potable durante todo el próximo año, con la tarifa vigente de 2025.

En diciembre de 2024, más de 16 mil cuentas se regularizaron a través de esta modalidad, convirtiéndose en una de las campañas más efectivas del Organismo. Para este 2025, Ooapas espera superar esa cifra, impulsando la participación de más familias, comercios y usuarios que desean mantener sus servicios al corriente.

La campaña estará disponible del 1° al 31 de diciembre, y contará con la opción de realizar el pago a meses sin intereses con tarjetas participantes, brindando a la ciudadanía una herramienta accesible para planificar sus gastos del próximo año.

El Organismo invita a la población a acudir a los módulos de pago, sucursales y plataformas digitales oficiales, y aprovechar esta oportunidad para garantizar su servicio de agua potable durante 2026, con tarifas preferenciales.

