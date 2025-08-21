Con Rutas de la Salud de Sheinbaum se mejora salud de michoacanos: Bedolla

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con la puesta en marcha del programa federal Rutas de la Salud, que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, las y los michoacanos mejorarán su salud al fortalecerse la distribución de medicamentos en los 113 municipios de la entidad, así lo destacó el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

Explicó que en la entidad se definieron 15 rutas que contemplan 529 puntos como hospitales, centros de salud, farmacias, unidades médicas móviles y auxiliares de salud a donde llegarán los medicamentos.