Con rezago cero, Comisión de Movilidad impulsa nuevas reglas para fortalecer la seguridad vial en Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con una agenda orientada a fortalecer la seguridad vial y garantizar una movilidad más ordenada y segura para la ciudadanía, la Comisión de Movilidad y Comunicaciones de la Septuagésima Sexta Legislatura reanudó formalmente sus actividades de trabajo aprobando dos dictámenes de alto impacto social.

El diputado Hugo Rangel, presidente de la Comisión, destacó que este arranque de actividades refrenda el compromiso de mantener una dinámica legislativa eficiente y con resultados concretos, posicionando a este órgano como uno de los que registra menor rezago en el Congreso del Estado, gracias a un trabajo técnico permanente y a la dictaminación oportuna de las iniciativas turnadas.

Durante la sesión, las y los integrantes de la Comisión aprobaron el dictamen que adiciona un párrafo al artículo 139 de la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado, el cual establece que las personas mayores de 80 años que busquen obtener o renovar su licencia de conducir deberán acreditar evaluaciones médicas, psicológicas y una prueba práctica de manejo, con el objetivo de garantizar que cuenten con las condiciones físicas y cognitivas necesarias para conducir de manera segura, protegiendo su integridad y la de terceros.

Asimismo, se aprobó una reforma para sancionar a operadores del transporte público que participen en riñas o agresiones contra pasajeros, terceros u otras personas, ya sea a partir de un accidente o cualquier incidente vial. La medida contempla la suspensión de la licencia cuando se compruebe la participación del conductor mediante pruebas oficiales y establece que, en los casos que marque la ley, quienes busquen recuperar o tramitar nuevamente su licencia deberán tomar cursos obligatorios de educación vial, sensibilización y control de ira.

El legislador petista destacó que los dictámenes aprobados se sustentan en análisis técnico y respeto a los derechos humanos, y aseguró que la Comisión mantendrá una agenda legislativa orientada a generar soluciones concretas frente a los retos que enfrenta la movilidad y la convivencia social en Michoacán. “Trabajamos para que las leyes de Michoacán evolucionen al ritmo de la sociedad. Hoy retomamos actividades manteniendo el rezago en cero y priorizando acciones que fortalezcan la seguridad vial y la convivencia en nuestras calles”, concluyó.

BCT