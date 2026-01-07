Con retos, FGE apuesta por fortalecer la seguridad y reducir la impunidad en Michoacán en 2026

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con la aprobación de mil 873 millones 420 mil 010 pesos para este 2026, la Fiscalía General del Estado (FGE) apuesta por el fortalecimiento para mejorar la seguridad y reducir la impunidad en el estado.

Fortalecer la tecnología y el equipamiento, además de impulsar el incremento salarial a los trabajadores de la instancia de procuración de justicia, son las acciones principales que se tienen para este año.

De acuerdo con lo aprobado por las y los legisladores en diciembre pasado, en el Paquete Económico Estatal (PEE) 2026, la Fiscalía General del Estado tendrá un incremento de 256 millones 589 mil 082 pesos, toda vez que el presupuesto ejercido durante el año pasado fue de mil 616 millones 830 mil 928 pesos.

Además, este año se tiene que atender la aprobación de la nueva Ley Orgánica de la instancia de procuración de justicia, en cuanto a la estructura interna, responsabilidades y fortalecimiento de los mecanismos de control, atención a víctimas y profesionalización del personal.

En este último punto, desde el Gobierno de Michoacán se autorizó una ampliación considerable para fortalecer e incrementar el salario de aquellos trabajadores que están en campo y en diversas áreas, principalmente a los policías de investigación, peritos y ministerios públicos.

Fue en octubre de 2025 cuando el mandatario estatal, Alfredo Ramírez Bedolla, anunció más de 200 millones de pesos adicionales en este 2026 para la adquisición de equipamiento, armamento y todo lo relacionado con las labores de inteligencia, además de incrementar el salario de la famosa “triada” de la Fiscalía, que son ministerios públicos, peritos y policías de investigación.

En ese tenor, el fiscal general del estado, Carlos Torres Piña, comentó la creación de al menos 220 plazas para este año, además de que se cuenta con 850 policías de investigación y la meta es cumplir con los indicadores que marca la Mesa de Seguridad y el Secretariado Nacional de Seguridad Pública, que es de mil 700 elementos.

En cuanto al equipamiento, la Fiscalía General del Estado apostará por fortalecer el sistema de denuncia a través de la plataforma digital desde celular y computadora, además de contar con mayor tecnología y reforzamiento para la certificación, capacitación y acreditación del personal.

