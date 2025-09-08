Michoacán

Con respaldo estatal, la UMSNH asegura presupuesto pleno para 2025

La rectora Yarabí Ávila destacó que con el presupuesto pleno la universidad seguirá fortaleciendo su labor educativa y de investigación
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La rectora de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), Yarabí Ávila González, se reunió con el secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, Luis Navarro García, para agradecer el respaldo que permitirá a la institución mantener su presupuesto pleno en el ejercicio fiscal 2025, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Egresos e impulsado por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

Durante el encuentro, Ávila González subrayó la importancia de la Casa de Hidalgo para Michoacán y para el país, al ser una institución que contribuye al cambio social a través de la educación y la investigación.

Con el presupuesto pleno, previsto en la Reforma Constitucional, la UMSNH aseguró que continuará con su labor al servicio de la sociedad bajo los principios de autonomía, suficiencia y democratización.

La rectora añadió que este respaldo reafirma que la Reforma Constitucional sigue siendo una realidad en beneficio de la universidad y de la comunidad nicolaita.

