Con recursos de reemplacamiento, habría programa de bacheo en Michoacán: Bedolla

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El dinero que se recaude del reemplacamiento en Michoacán servirá para implementar programas de infraestructura, entre ellos el del bacheo en todo el estado, aseguró el gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedolla.

En entrevista con medios de comunicación, el titular del Poder Ejecutivo mencionó que la administración estatal será transparente y no habrá corrupción en el manejo del presupuesto de egresos, por lo que pidió a la sociedad michoacana tener confianza.

“Somos abiertos, transparentes, no hay ninguna negociación bajo la mesa, toda esta transparencia también se va a ver reflejada, con estos recursos vamos a poder implementar el programa de obras por cooperación, el programa de bacheo para todo Michoacán, el tema de las carreteras, que están destrozadas”, sostuvo.

El mandatario estatal insistió en que no es un impuesto nuevo y solo se sigue los lineamientos de la norma de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, pero además, argumentó, que si no se aprueba el reemplacamiento en el Congreso estatal se tendrá un presupuesto deficitario y no se podrá salir de la crisis en el estado.

