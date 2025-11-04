Con reactivación de trámites de apelaciones en Región LC, Poder Judicial de Michoacán acerca justicia a ciudadanía

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Desde este 3 de noviembre, el Poder Judicial de Michoacán reactivó los trámites de los recursos de apelación en la Región Lázaro Cárdenas, lo que permitirá a la ciudadanía de los municipios de Aquila, Arteaga, Coahuayana, Lázaro Cárdenas y Tumbiscatío acceder a una impartición de justicia más cercana, sin necesidad de trasladarse a la capital del estado.
Por acuerdo del Órgano de Administración Judicial, se levantó la suspensión de los procedimientos en las materias civil, familiar, mercantil y penal, por lo que entraron en funciones la Sala Colegiada Civil, integrada por los magistrados Edward Fernando Arreola Hernández, Jaime Noé Esparza Duarte (quien preside) y la magistrada Norma Lorena Gaona Farías; así como la Sala Unitaria Penal, a cargo del magistrado Jorge Derio Camacho Zapiain, ambas ubicadas en la calle Juan Álvarez No. 68, Col. Centro de Lázaro Cárdenas.
A partir de este momento inicia la tramitación de las apelaciones contra determinaciones de juezas y jueces de primera instancia de esa región, con lo cual se consolida el compromiso institucional de garantizar una justicia más eficiente, accesible y ágil para todas las personas.
Es importante recordar que la reforma judicial contempló la regionalización de los asuntos de segunda instancia y, al descentralizar el servicio judicial, se fortalece la atención y se optimizan los tiempos de resolución en todas las regiones del estado.
Los acuerdos pueden consultarse en el apartado Avisos del Órgano de Administración Judicial en www.poderjudicialmichoacan.gob.mx.
RYE-