Con reactivación de trámites de apelaciones en Región LC, Poder Judicial de Michoacán acerca justicia a ciudadanía

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Desde este 3 de noviembre, el Poder Judicial de Michoacán reactivó los trámites de los recursos de apelación en la Región Lázaro Cárdenas, lo que permitirá a la ciudadanía de los municipios de Aquila, Arteaga, Coahuayana, Lázaro Cárdenas y Tumbiscatío acceder a una impartición de justicia más cercana, sin necesidad de trasladarse a la capital del estado.

Por acuerdo del Órgano de Administración Judicial, se levantó la suspensión de los procedimientos en las materias civil, familiar, mercantil y penal, por lo que entraron en funciones la Sala Colegiada Civil, integrada por los magistrados Edward Fernando Arreola Hernández, Jaime Noé Esparza Duarte (quien preside) y la magistrada Norma Lorena Gaona Farías; así como la Sala Unitaria Penal, a cargo del magistrado Jorge Derio Camacho Zapiain, ambas ubicadas en la calle Juan Álvarez No. 68, Col. Centro de Lázaro Cárdenas.