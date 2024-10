Con protestas en ciudades y municipios, FNERRR se solidariza con el pueblo palestino

Finalmente, la dirigencia de la FNERRR hizo un llamado a los mexicanos y a la población mundial a sumarse a la denuncia y exigir el cese de la ocupación israelí, que desde hace más de 75 años ha privado a los palestinos de sus derechos más fundamentales.

“El Estado sionista de Israel no distingue géneros y mucho menos infancias a la hora de exterminar a un pueblo. Tortura, mutila y mata todo lo que encuentra a su paso; su objetivo es borrar de la faz de la tierra a cada individuo palestino, y eso no lo podemos permitir. No podemos callarnos ante esta injusticia, por lo que la FNERRR, al igual que muchas organizaciones en todo el mundo, ha decidido sumarse a las protestas y denuncias contra la ocupación israelí y sus crímenes. Exigimos el cese del genocidio en Palestina, pero al mismo tiempo alzamos la voz por los explotados y oprimidos del mundo”, finalizó el líder estudiantil.

